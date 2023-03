La violenza è un problema sempre presente nella nostra società e spesso colpisce coloro che cercano di proteggere il bene comune. Questo è stato il caso di una guardia giurata dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, aggredita con calci e pugni da un uomo di 45 anni. Secondo le informazioni riportate, l’uomo è finito sorpreso dalla guardia giurata mentre urinava nei vialetti del pronto soccorso dell’ospedale. La guardia giurata ha tentato di mandarlo via, ma invece di rispettare le istruzioni, il 45enne ha reagito con violenza e ha aggredito la guardia con calci e pugni.

La situazione è risolta dall’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare, che hanno arrestato l’uomo per resistenza e lesioni. Fortunatamente, la guardia giurata ha ricevuto cure mediche in ospedale e si prevede che si rimetterà completamente in pochi giorni.

Questo episodio ci ricorda l’importanza del ruolo dei professionisti della sicurezza nelle strutture sanitarie, che spesso sono esposti a rischi e pericoli in difesa del bene comune. Tuttavia, ci ricorda anche la necessità di rispettare le regole e di evitare comportamenti violenti, in quanto questi possono avere conseguenze gravi e dannose per le persone coinvolte.