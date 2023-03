Episodio spiacevole con la violenza usata come mezzo per risolvere una situazione difficile. Nel caso specifico, il 45enne di Boscoreale ha scelto di rubare alcuni generi alimentari dal supermercato in Via Napoli a Castellammare di Stabia, e quando lo hanno scoperto ha deciso di usare la violenza per tentare la fuga senza pagare, colpendo il cassiere con un pugno al volto. Purtroppo, la rapina e l’uso della violenza sono crimini gravi che non possono essere tollerati. È importante che la giustizia sia fatta e che gli autori di questi reati finiscano perseguiti e puniti adeguatamente.

Nel caso specifico, i dipendenti del supermercato hanno fatto la cosa giusta segnalando immediatamente l’accaduto alle autorità competenti, permettendo così ai militari di rintracciare il 45enne e arrestarlo. Inoltre, la riconsegna della merce rubata è un gesto importante per riparare al danno causato e dimostrare una certa responsabilità. L’impiegato ha subito delle lesioni a causa dell’uso della violenza. Le lesioni ritenute guaribili in tre giorni possono sembrare relativamente lievi, ma il fatto resta che nessuno dovrebbe mai essere messo in pericolo a causa delle azioni di un’altra persona.