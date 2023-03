Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato che si sta lavorando per creare un treno diretto tra Roma e Pompei, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale italiano non solo come un’opportunità di crescita civile, ma anche economica. Ha inoltre parlato dell’importanza dell’industria culturale come asset strategico e di collaborazioni con i colleghi di Turismo ed economia per raggiungere questo obiettivo. Il ministro ha anche fatto riferimento all’apertura prevista a luglio del museo dedicato a Caruso e del progetto del museo su Totò, sottolineando l’importanza di valorizzare la cultura e la storia del nostro paese.

Inoltre, ha evidenziato l’accelerazione del progetto per il museo sulla Shoah a Roma, un’iniziativa votata da tutto il Governo dopo essere annunciata 20 anni fa ma rimasta finora senza finanziamento. Infine, Sangiuliano si è definito “napolicentrico” e ha ricordato la sua vicinanza al Museo archeologico di Napoli.