Il bonus mobili è un’agevolazione fiscale molto vantaggiosa per chi si appresta ad arredare la propria casa. Questa agevolazione rientra tra le più importanti nel settore degli arredi. Per richiedere il bonus, è necessario compilare il Modulo 730 per la dichiarazione dei redditi. Copre tutti i tipi di mobili per la casa e anche gli elettrodomestici. Non si tratta di un contributo diretto, ma di una detrazione fiscale. In pratica, si può detrarre il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, fino a un massimo di 10.000 euro. Se la spesa supera questo limite, la parte eccedente non potrà essere detratta.

È importante ricordare che il bonus non esiste come agevolazione a sé stante, ma si rientra nel bonus ristrutturazioni. Per poter usufruire del bonus mobili, dunque, è necessario acquistare i mobili in concomitanza con interventi di ristrutturazione della propria casa.

Il bonus mobili deve essere dichiarato nella Sezione III A del Modulo 730, allegando tutta la documentazione necessaria. Questa documentazione deve attestare la regolarità delle spese sostenute, il cui pagamento deve essere avvenuto attraverso mezzi tracciabili. In particolare, è necessario allegare le fatture rilasciate e le ricevute dei pagamenti effettuati con bonifico bancario o carta di credito/debito.

Se il pagamento è stato effettuato tramite addebito diretto sul conto corrente, occorre allegare il documento che attesta l’avvenuto addebito per certificare il pagamento. Le fatture devono essere rilasciate dal libero professionista incaricato, dalla ditta che ha venduto i mobili o dagli elettrodomestici, indicando in dettaglio i beni acquistati.

È importante ricordare che il beneficiario del bonus deve essere l’intestatario della fattura. Il bonus mobili è valido fino al 2024, anche se è prevista una riduzione del limite massimo della detrazione a 5.000 euro, rispetto ai 16.000 euro iniziali.