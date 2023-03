Episodio di sangue avvenuto nella zona est di Napoli e che ha visto un giovane di 22 anni ferito da un colpo di arma da fuoco durante un tentativo di rapina. Un ulteriore esempio di come la criminalità possa colpire in modo imprevedibile e pericoloso. Secondo quanto riportato dalla prima ricostruzione dei fatti fornita dai Carabinieri, il giovane sarebbe avvicinato da due persone a bordo di uno scooter che avrebbero cercato di rapinarlo, culminando poi nell’esplosione di un colpo di arma da fuoco. Il 22enne è poi trasportato all’Ospedale del Mare per le cure. Indaga la polizia.

Episodi come questo sono preoccupanti, non solo per la violenza che ne deriva, ma anche per l’impatto psicologico che possono avere sulla comunità. Quando un individuo resta ferito in modo così grave e inaspettato, la paura e l’insicurezza si diffondono tra le persone, soprattutto in una zona come quella est di Napoli che ha già avuto esperienze di criminalità in passato.