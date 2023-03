Movida violenta a Napoli. La denuncia di una mamma “Mio figlio 16enne pestato a sangue, naso e denti spaccati. Non mandate i vostri ragazzi al centro storico” . Borrelli: “O si vigila e si dettano regole o niente movida in certe aree. Prima o poi capiterà una tragedia.”

“Non mandate i vostri figli al centro storico, all’Orientale, mi stavano uccidendo il figlio,16 anni. Appena tornati dal CTO…punti al viso, naso rotto, denti rotti… Per difendere un amico lo stavano pestando a sangue.”- è l’allarme lanciato da una madre su Facebook dopo che suo figlio adolescente ha dovuto fare i conti con la movida violenta.

Diventa, infatti, sempre più violenta la movida nel centro storico di Napoli e continuano a moltiplicarsi gli episodi di aggressioni e pestaggi nella cosiddetta Piazzetta Orientale.

Questa volta a farne le spese è un minorenne che, per essere intervenuto in difesa di un amico, è pestato a sangue subendo la rottura di naso e denti e che avrebbe potuto subire danni ben più gravi.

Alcuni familiari del ragazzo hanno segnalato l’episodio al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Da tempo gridiamo a gran voce di regolamentare il by-night soprattutto in certe aree dove continua a manifestarsi una determinata anarchia e l’assoluta volontà di trasgredire. E’ evidente che queste zone vanno monitorate costantemente dato che sono frequentate, è impossibile negarlo, anche da soggetti violenti il cui unico intento è fare a botte. L’uso eccessivo, spasmodico e pericoloso di alcolici, inoltre, favorisce la trasgressione e la mancanza di regole. Anche su questo bisognerebbe vigilare, soprattutto quando ci sono dei minori. Quindi o si impongono delle regole e si vigila, prima che accada qualcosa di tragico, o la movida in queste zone va vietata.”- ha dichiarato Borrelli.