Un ragazzo di dodici anni è ricoverato in codice rosso in ospedale dopo essere finito investito da un’auto nel centro di Avellino. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Roma, nei pressi della villa comunale. A prestare i primi soccorsi proprio l’automobilista che era alla guida dell’auto. Sul posto subito dopo sono giunti i soccorsi sanitari e pattuglie della polizia municipale e della Questura che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Il ragazzo, originario di Avellino, è sottoposto ad una serie di accertamenti strumentali (tac, ecografie, radiografie) da parte degli operatori del pronto soccorso dell’ospedale “Moscati”. Da chiarire la dinamica.