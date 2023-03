La morte di un uomo a causa di uno choc anafilattico è una tragedia che sottolinea l’importanza della consapevolezza e della prevenzione in caso di reazioni allergiche. Nel caso specifico, l’uomo è finito assalito da uno sciame d’api mentre lavorava in una piccola azienda che si occupava di coltivare i campi nella periferia di Carbonia. I fatti in località Punta Torretta, nelle vicinanze di un corso d’acqua, il Rio Santu Milanu. La vittima stava lavorando in una piccola azienda dove volontari coltivano i campi. Sul posto gli operatori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. I soccorsi sono risultati inutili.

Lo shock anafilattico è una reazione allergica grave e potenzialmente mortale che si verifica quando il sistema immunitario reagisce in modo esagerato a una sostanza estranea, nota come allergene. In questo caso, l’uomo ha subito l’aggressione da parte di uno sciame d’api, che ha causato la reazione allergica.