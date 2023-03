Due cittadini extracomunitari fermati dai carabinieri di Salerno per una serie di danneggiamenti ad autovetture ed arredo urbano avvenuti nel centro storico della città. Secondo gli investigatori, i due individui, in preda ai fumi dell’alcol, avrebbero causato danni ad alcune auto e ad elementi di arredo urbano nella parte antica della città. L’intervento dei carabinieri è eseguito dal nucleo operativo e radiomobile di Salerno, su disposizione del comandante Antonio Corvino, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposta dalle autorità di pubblica sicurezza per garantire il rispetto delle regole nei luoghi della movida, soprattutto nei fine settimana.

La posizione dei due fermati è attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare le responsabilità degli individui e decidere le eventuali sanzioni da comminare. L’episodio rappresenta un ulteriore esempio di come l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti possa portare a comportamenti pericolosi e dannosi per la sicurezza pubblica e l’arredo urbano.