Per il 2023 sono confermati tanti Bonus che possono permettere agli italiani di risparmiare sotto tanti aspetti e di ottenere anche del denaro fresco per gli acquisti.

Tra questi Bonus affitto e come risparmiare sulla locazione, Risparmiare sui lavori in casa con i bonus edilizi 2023; Bonus prima casa under 36: risparmiare sulle tasse fino al 31 dicembre 2023; Trasporti per risparmiare sugli abbonamenti dei mezzi pubblici; Bonus psicologo fino a 1.500 euro; Bonus affitto: come risparmiare sulla locazione.

Bonus trasporti per risparmiare sugli abbonamenti dei mezzi pubblici

Anche nel 2023 sarà possibile usufruire del bonus trasporti che prevede un rimborso del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici. Il bonus è destinato a coloro che hanno un reddito Isee non superiore a 20.000 euro e possono ottenere un rimborso massimo di 150 euro.

Bonus psicologo fino a 1.500 euro

Una novità del 2023 è il bonus psicologo che prevede la possibilità di detrarre dal proprio reddito fino a 1.500 euro di spese sostenute per consulenze psicologiche e psicoterapeutiche. Il bonus è destinato a coloro che hanno un reddito Isee non superiore a 30.000 euro.

In sintesi, esistono diverse opportunità per risparmiare grazie ai bonus in vigore nel 2023, tra cui il bonus affitto per giovani, i bonus edilizi per lavori in casa, il bonus prima casa per under 36, il bonus trasporti per abbonamenti dei mezzi pubblici e il bonus psicologo per consulenze psicologiche e psicoterapeutiche. È importante verificare i requisiti di accesso a ciascuna agevolazione e assicurarsi di fornire la documentazione necessaria per ottenere il rimborso o la detrazione fiscale.