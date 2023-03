Trovata morta in zona industriale a Salerno una persona di origine straniera, presumibilmente un cittadino del Bangladesh di età compresa tra i 35 ed i 40 anni, con una ferita da taglio alla gola. Al momento del ritrovamento, la vittima non aveva con sé i documenti, e le indagini sono in corso per identificarla. Gli investigatori non escludono alcuna pista, ma l’omicidio sembra essere la pista più battuta. La Squadra Mobile e la Polizia Scientifica della Questura di Salerno stanno attualmente svolgendo accertamenti per stabilire l’identità della vittima e le circostanze della sua morte. Il corpo è scoperto da una coppia di ciclisti che stava percorrendo l’area di Capitolo San Matteo, e gli investigatori ritengono che la morte sia avvenuta in quella zona.

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Giuseppe Borrelli, sta coordinando le indagini, e i colleghi della sezione scientifica hanno prelevato l’impronta digitale per risalire all’identità della vittima. Inoltre, stanno esaminando i documenti dell’ufficio immigrazione per capire se lo straniero fosse stato foto-segnalato in precedenza.

La strada in cui è trovato il corpo è priva di telecamere, ma gli investigatori stanno verificando se nell’area ci siano altri impianti di videosorveglianza che possano aver raccolto elementi utili alle indagini.