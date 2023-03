Trovata senza vita la signora Grazia Prisco, ottant’anni, residente a Sarno, scomparsa da cinque giorni. Il suo corpo lo hanno rinvenuto i soccorritori in località Pianadiello, nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale, in Irpinia. La donna era arrivata qui in Apecar con il marito, ma poi aveva fatto perdere le sue tracce. Immediatamente, si erano attivate le ricerche con l’aiuto dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dei volontari. Il campo base delle ricerche era allestito nel parcheggio del cimitero comunale.

Purtroppo, la ricerca si è conclusa con l’amara scoperta del corpo senza vita della signora Prisco. Al momento non sono resi noti i dettagli sulle circostanze della morte. Le autorità locali continuano a investigare sulle circostanze della morte della signora Prisco e forniranno maggiori dettagli non appena saranno disponibili. Nel frattempo, la comunità locale si unisce per commemorare la vita di una persona tanto amata e per offrire conforto alla sua famiglia e ai suoi amici.