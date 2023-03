Il personale del nucleo Polizia Economica-Finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno e con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno, ha sequestrato un carico di cocaina proveniente dal Sud America all’interno del porto di Salerno. Il carico, del peso totale di circa 219 chilogrammi, è scoperto grazie alla cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e ai controlli effettuati su tutti i container provenienti dal Sud America contenenti banane. Con l’ausilio del cane antidroga Fabry, il primo quantitativo di stupefacente, pari a circa 171 chili, è scoperto occultato in sacchi di tela, nascosti tra le confezioni di banane. Il secondo quantitativo di cocaina, pari a circa 47 chilogrammi, era invece nascosto nei vani esterni dei motori dei refrigeratori.

La sostanza sequestrata avrebbe fruttato circa 40 milioni di euro alle organizzazioni criminali interessate all’importazione. Grazie a questo importante sequestro, si è riusciti a contrastare il traffico di droga e a sottrarre ingenti profitti alle organizzazioni criminali che ne traggono profitto.

Il lavoro svolto dalle forze dell’ordine e delle dogane è fondamentale per la lotta al traffico di droga, che rappresenta una delle principali fonti di guadagno per le organizzazioni criminali a livello internazionale. L’importanza della cooperazione tra le forze di polizia a livello internazionale è altrettanto fondamentale per contrastare efficacemente il traffico di droga e di altre forme di criminalità transnazionale.