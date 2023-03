La violenza contro gli operatori sanitari è un fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante in Italia. Nelle città di Castellammare di Stabia e Nola, in particolare, il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, ha chiesto un drappello di polizia per porre fine a questo problema che sta compromettendo la qualità delle cure e la sicurezza degli operatori.

Russo ha sottolineato che la misura è ormai piena e che il personale sanitario sta facendo semplicemente il proprio lavoro e il proprio dovere, curando i pazienti. Il fenomeno della violenza nei confronti degli operatori sanitari è una situazione preoccupante che deve essere affrontata con determinazione. Inoltre, è necessario dedicare al pronto soccorso personale giovane e addestrato ad affrontare queste situazioni.

Nell’Asl Napoli 3 Sud, si sono registrati con elevata frequenza e trend in aumento episodi di violenza, più o meno gravi, nelle strutture sanitarie del territorio. Questi episodi spesso trovano radice in un malessere generale e in una perdita di fiducia nel mondo sanitario, fenomeni che sono accentuati dalla pandemia da Covid-19.