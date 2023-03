Questa notte sulla SS 7 Bis nel Comune di Atripalda un incidente stradale che ha visto coinvolto un autobus e tre autovetture. E’ successo intorno alle ore 01.30 in prossimita’ dello svincolo con l’Ofantina. Nell’impatto e’ rimasto ferito solo un ragazzo di circa 20 anni, subito affidato agli operatori sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasporto all’ospedale Moscati di Avellino. L’autobus non aveva passeggeri a bordo, e per tutti gli altri occupanti dei veicoli coinvolti non c’e’ stata nessuna conseguenza di rilievo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino.

Solo la fortuna ha dunque voluto che non ci fossero vittime in un sinistro di proporzioni terribili e che poteva avere un bilancio davvero peggiore. Adesso è il momento delle indagini e di capire cosa sia accaduto.