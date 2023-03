Un operaio di 40 anni è morto travolto da tubi e impalcature nella ditta di ponteggi nella quale stava lavorando, a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nella ditta in mattinata, poco dopo l’incidente che ha visto morire il 40enne Jan Marcin Urbanski, di origini polacche residente a Napoli, operaio dell’azienda.Sul posto anche il pm di turno, personale dell’Asl Napoli Nord, i carabinieri del Nil e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. La salma è trasferita all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per l’autopsia.

Appena qualche giorno fa un altro operaio aveva perso la vita nella vicina Frattaminore, quasi la stessa comunità che si trova a piangere due tragedie simile nel giro di qualche giorno. Davvero troppo salato, dunque, il conto da pagare per le morti bianche.