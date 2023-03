Due uomini sono finiti nella rete dei carabinieri della compagnia oplontina a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, per reati diversi ma entrambi illeciti. Il primo uomo, di 46 anni, è sorpreso a bordo di un motocarro senza targa mentre trasportava dei rifiuti speciali senza alcuna autorizzazione. Il trasporto di rifiuti speciali è regolamentato da leggi e regolamenti specifici per evitare che tali rifiuti, potenzialmente pericolosi per la salute umana e per l’ambiente, vengano smaltiti in modo inappropriato o illegale. Il trasporto di tali rifiuti, quindi, richiede una specifica autorizzazione e deve essere svolto solo da soggetti autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Il motocarro utilizzato dal 46enne era privo della targa, il che denota una palese violazione del codice della strada.

Il secondo uomo, invece, è sorpreso a esercitare, con recidiva nel biennio, l’attività di parcheggiatore abusivo. Tale attività è considerata illegale in quanto non autorizzata dal comune e non soggetta a tasse o imposte. Spesso i parcheggiatori abusivi sono associati a comportamenti intimidatori o addirittura violenti nei confronti dei cittadini che non si prestano al loro servizio. Durante il servizio a largo raggio, i militari dell’Arma hanno identificato 43 persone e controllato 18 veicoli. Sette le contravvenzioni al codice della strada per mancata copertura assicurativa elevate.