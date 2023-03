A Giugliano in Campania, un uomo di 29 anni è finito in arresto dai carabinieri locali per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento dei militari è richiesto dalla compagna dell’uomo, la quale ha riferito di essere aggredita dal convivente mentre si trovava nell’appartamento in cui i due vivono insieme con il loro figlio di un anno. L’uomo, ubriaco, aveva cacciato di casa la donna insieme al bambino per poi aggredirla. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno bloccato l’uomo con non poche difficoltà, data la sua alterazione psico-fisica. Nonostante l’ammonimento precedentemente emesso dal Questore, l’uomo ha continuato ad inveire contro la compagna, tra le urla e i pianti del bambino, cercando di divincolarsi.

Fortunatamente, i carabinieri sono riusciti a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. L’arrestato è attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.