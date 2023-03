Il Bonus affitto rappresenta un’importante agevolazione per i giovani che cercano una soluzione abitativa ma hanno un reddito basso. L’obiettivo principale è quello di favorire l’accesso al mercato dell’affitto, riducendo il peso economico del canone mensile e aiutando così a sostenere la spesa familiare. Per poter accedere al Bonus, occorre rispettare alcuni requisiti previsti dalla legge. In primo luogo, è necessario avere un’età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti. Inoltre, il richiedente deve possedere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Questo limite è indicato per il 2023 e viene aggiornato ogni anno sulla base dell’Indice Istat dei prezzi al consumo.

Per ottenere il Bonus, è poi indispensabile stipulare un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o per una parte di essa, destinata a diventare l’abitazione principale dove spostare la residenza. Infine, il canone di affitto annuo deve essere di almeno 991,60 euro.

Il Bonus affitto prevede la possibilità di ottenere una detrazione fiscale pari al 20% delle spese di affitto per i primi quattro anni di validità del contratto, fino a un importo massimo di 2mila euro annui. Per esempio, se il canone annuo è di 10mila euro, la detrazione sarà pari a 2mila euro all’anno per i primi quattro anni di contratto.