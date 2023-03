Il Comune di Qualiano, situato nella provincia di Napoli, colpito da un grave incidente stradale che ha causato la chiusura dell’asse mediano nel tratto che attraversa il comune. Un camion che trasportava gas si è ribaltato, causando la perdita di parte del carico. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, ma i risultati delle indagini saranno fondamentali per evitare che un evento simile possa ripetersi in futuro. L’incidente ha causato la paralisi del traffico da diverse ore, con pesanti ripercussioni anche lungo la circumvallazione esterna di Napoli. La chiusura della strada ha comportato la necessità di adottare misure alternative per garantire la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri.

Al momento, la strada rimane chiusa per consentire le operazioni di ripristino. Per i veicoli in direzione Lago Patria, l’uscita obbligatoria è al km 5,300, dove si potrà svoltare sulla SP 1. Per i veicoli in direzione Acerra, l’uscita obbligatoria è al km 1,700, dove si potrà svoltare sulla svincolo Giugliano.