Un grave incidente stradale si è verificato sulla statale 19, nei pressi di Atena Lucana Scalo, dove due auto si sono scontrate per cause ancora non chiare. Nel violento impatto sono rimaste ferite 4 ragazze a bordo di una Fiat Multipla e 2 ragazzi sull’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno attualmente effettuando le indagini per chiarire la dinamica del sinistro. I sanitari del 118 hanno immediatamente soccorso i ragazzi che sono stati trasportati nei vicini ospedali di Polla, Eboli, Battipaglia e Oliveto Citra.

Si tratta di un incidente che evidenzia ancora una volta l’importanza di guidare con prudenza e rispetto delle regole del codice della strada. La sicurezza stradale è un tema di grande importanza e tutti dobbiamo fare la nostra parte per prevenire incidenti e tutelare la vita umana. In questo momento, il pensiero va alle vittime e alle loro famiglie, nella speranza che possano riprendersi al più presto. Gli incidenti stradali sono un problema serio e costante in tutto il mondo, e spesso hanno conseguenze tragiche per chi li subisce e per le loro famiglie. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo muoiono circa 1,35 milioni di persone a causa degli incidenti stradali, e altre 50 milioni subiscono lesioni non fatali.