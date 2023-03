Un terremoto di magnitudo 2.2 registrato nei Campi Flegrei alle ore 4.02, secondo quanto riferito dall’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv. L’epicentro è localizzato nei pressi dello svincolo della Tangenziale di via Campana, alla profondità di 3.1 chilometri. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha riferito che “sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia municipale e dei volontari della Protezione civile”. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Continua dunque il lungo sciame sismico sul territorio.

Da sottolineare che i Campi Flegrei sono un’area ad alta sismicità, e quindi è importante mantenere la massima attenzione e adottare tutte le precauzioni necessarie in caso di terremoti o scosse telluriche. Si consiglia inoltre di seguire le indicazioni delle autorità competenti e di consultare fonti ufficiali per avere informazioni aggiornate e precise in merito alla situazione.