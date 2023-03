Torna a tremare la terra in provincia di Avellino: ieri mattina, alle 8.20, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nella zona Mugnano del Cardinale. L’evento sismico è registrato dai sismografi della sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, che hanno rilevato l’epicentro a una profondità di 10 chilometri. L’area colpita dal sisma si trova nel Mandamento Baianese ed è distante dalla zona del cratere, dove nel 1980 si verificò un devastante terremoto che causò morte e distruzione. Negli ultimi giorni, l’Ingv non aveva registrato alcun movimento tellurico nella provincia di Avellino, ma la zona è nota per la sua elevata attività sismica.

Al momento non sono segnalati danni a persone o cose, ma le autorità locali stanno monitorando la situazione per valutare eventuali conseguenze. In ogni caso, la scossa di terremoto è avvertita dalla popolazione locale, che ha riprovato la paura e l’ansia di un evento sismico. Qualche segnalazione anche dal Nolano che confina con il Mandamento.