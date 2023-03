Un forte terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro localizzato nell’area Solfatara-Pisciarelli è registrato alle 6.24 di questa mattina, dando il via ad uno sciame sismico nell’area del Campi Flegrei. Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), sono stati registrati complessivamente 7 terremoti dall’inizio dello sciame sismico. Fortunatamente, al momento non sono riportati danni a persone o cose. La scossa di magnitudo 2.6 è avvertita dalla popolazione e ha causato una certa preoccupazione tra i residenti dell’area.

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha dichiarato che sono in corso le verifiche del territorio da parte della Polizia municipale e dei volontari della Protezione civile. Queste attività di verifica hanno l’obiettivo di assicurarsi che non ci siano danni a persone o strutture causati dalla serie di terremoti. La zona del Campi Flegrei è sempre un’area sismica molto attiva, e la presenza di uno sciame sismico non è una novità. Tuttavia, l’attuale serie di terremoti ha comunque causato una certa preoccupazione tra i residenti.

L’Ingv ha dichiarato che continuerà a monitorare la situazione, nella speranza che la serie di terremoti non porti a conseguenze più gravi. Al momento, non è possibile prevedere quando lo sciame sismico potrà terminare, ma gli esperti rassicurano che è importante rimanere calmi e seguire le indicazioni delle autorità locali in caso di emergenze.