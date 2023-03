I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno effettuato controlli sulla Terra dei Fuochi a Sant’Anastasia e Somma Vesuviana per salvaguardare l’ambiente. Durante le operazioni, insieme ai carabinieri forestali, i militari hanno denunciato un meccanico che aveva depositato carcasse di auto, parti di motori, pneumatici e altri rifiuti pericolosi in un’area di sua proprietà a via Santa Chiara. L’area di circa 5.000 metri quadrati è sequestrata.

Inoltre, il titolare di un’azienda di metalli a Somma Vesuviana è denunciato perché i carabinieri hanno trovato motori di auto e due vasche contenenti rifiuti liquidi. L’imprenditore ha ricevuto sanzioni per più di 4.000 euro e l’area di circa 400 metri quadrati è sequestrata. Inoltre, c’era un lavoratore “in nero” nell’azienda, per cui il nucleo ispettorato del lavoro sarà coinvolto.