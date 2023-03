La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 21 di domani, lunedì 27 marzo. Sarà in vigore l’allerta gialla per temporali su Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento, e su tutta la regione sarà in vigore l’allerta meteo per venti forti e mare agitato. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centro operativi comunali e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile sia in ordine al rischio idrogeologico per temporali che per il vento forte.

Si evidenzia la possibilità di ruscellamenti, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua; saranno possibili la caduta di massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni del territorio particolarmente fragili. Si segnala, in considerazione del vento forte e del conseguente mare agitato la necessità di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture provvisorie esposte agli eventi atmosferici.