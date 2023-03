Il femminicidio è un fenomeno sempre più diffuso in Italia e nel mondo intero. Si tratta di un crimine che colpisce le donne per il semplice fatto di essere donne. Nel caso di Terni, la vittima è stata la signora Zenepe Uruci, uccisa dal marito Xhafer Uruci, che è stato poi fermato dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, la signora Uruci aveva chiesto aiuto al figlio, inviandogli un messaggio vocale su WhatsApp, nel quale diceva che il marito le stava facendo male. Purtroppo, il figlio non è riuscito ad intervenire in tempo e la donna è stata uccisa dal marito con un coltello.

Le prime indiscrezioni suggeriscono che il marito avesse già picchiato la moglie in passato, ma che questa non avesse avuto il coraggio di denunciare. Questa triste vicenda dimostra l’importanza di denunciare gli abusi domestici e di chiedere aiuto alle autorità competenti o a chi può offrire sostegno e protezione.

Il femminicidio è un crimine grave da combattere con tutte le armi a disposizione. È importante che la società prenda atto di questo problema e che siano messe in atto politiche di prevenzione e di contrasto del fenomeno. Gli abusi domestici e il femminicidio non devono essere tollerati e chiunque ne sia vittima deve sentirsi libero di chiedere aiuto e di denunciare gli autori di questi crimini.