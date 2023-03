L’incidente stradale avvenuto sulla A4 tra Pero e viale Certosa, che ha causato la morte di Antonella Rossetti e sua nipote Loredana Raimondo, è un ennesimo dramma che si aggiunge alle tante tragedie che avvengono ogni anno sulle strade italiane. Le cause del maxi tamponamento sono ancora in corso di accertamento, ma già da questa prima ricostruzione sembra emergere l’ennesima dimostrazione dell’importanza di rispettare le regole del codice della strada e di mantenere sempre la giusta distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede.

Purtroppo, come spesso accade in queste circostanze, siamo costretti a constatare che la tragedia ha colpito nuovamente una famiglia già provata dal dolore per la perdita del padre di Loredana, morto in un incidente con la sua moto sei anni fa.

Ogni anno in Italia muoiono migliaia di persone in incidenti stradali, molti dei quali evitabili. Per questo motivo è importante che tutti noi, automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, ci impegniamo per migliorare la sicurezza sulle strade, rispettando le regole e mantenendo sempre la massima attenzione alla guida.