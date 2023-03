In un quartiere di Salerno, nel cuore della zona Est, un malvivente armato di pistola ha compiuto due rapine in poco più di un quarto d’ora. Vestito con una sciarpa a coprire il volto, l’uomo ha agito con grande rapidità e determinazione, portando via l’intero incasso di una pasticceria e di un bar tabacchi, per un totale di circa 700 euro. La prima rapina è avvenuta presso il bar tabacchi, dove il rapinatore si è fatto consegnare circa 190 euro sotto la minaccia dell’arma. Pochi minuti dopo, con ogni probabilità la stessa persona è entrata in azione nella pasticceria portando via altri 500 euro.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri di Salerno, sono immediatamente intervenuti sul posto, mettendo in atto tutte le misure necessarie per rintracciare il malvivente e prenderlo in custodia. Al momento, le ricerche sono ancora in corso e si spera che il colpevole possa essere individuato al più presto.

Purtroppo, episodi come questi sono sempre più frequenti in molte parti del mondo, e rappresentano una minaccia costante per la sicurezza dei cittadini e per il corretto funzionamento della società. La violenza e la criminalità, infatti, rappresentano un grave problema sociale che richiede un impegno costante da parte di tutti noi, a partire dalle forze dell’ordine e dalle autorità competenti.