L’altra notte, la città di Piedimonte Matese teatro di un furto in pieno centro. La gioielleria “Aurum&Complements”, situata in via Cesare Battisti, è colpita da una banda di quattro malviventi. Il furto è avvenuto intorno alle 4 del mattino, approfittando dell’oscurità e del fatto che le strade fossero deserte. I ladri sono riusciti a entrare nella gioielleria forzando la serratura della porta d’ingresso e disattivando il sistema di allarme nebbiogeno. Una volta dentro, hanno distrutto le vetrine che contenevano gioielli e altri oggetti preziosi. Dopo pochi minuti, i malviventi sono fuggiti senza lasciare tracce, ma prima di andarsene hanno rubato un bottino di svariate migliaia di euro. Poco dopo la fuga dei ladri, è entrato in azione l’antifurto nebbiogeno installato nella gioielleria, ma ormai era troppo tardi.

Ora toccherà ai militari dell’Arma condurre le indagini per cercare di identificare i componenti della banda e metterli sotto accusa. Tuttavia, il compito degli inquirenti non sarà semplice. Secondo le prime informazioni, sembra che i quattro malviventi indossassero un passamontagna, rendendo difficile l’identificazione dei loro volti. Tuttavia, sin dalle prime ore dopo il furto, le autorità hanno deciso di utilizzare le registrazioni delle telecamere installate lungo le strade e nei pressi della gioielleria per identificare i ladri e incastrarli.