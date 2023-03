Dal 2016, ciascun cliente intestatario di un’utenza elettrica nell’abitazione di residenza e’ tenuto a pagare il Canone Rai. L’importo ammonta a 90 euro ed e’ addebitato indipendentemente dal numero di televisori che si possiede. Con l’inserimento nella bolletta elettrica ha permesso di ottenere una riduzione del tasso di evasione, che con una percentuale iniziale del 27% e’ sceso al 5%.

L’Unione Europea ha imposto, che il canone rai venga separato dalla bolletta elettrica come vincolo per poter ricevere i fondi del Pnrr (Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Secondo quanto annunciato da Giancarlo Giorgetti Ministro dell’Economia, il canone Rai non sara’ piu’ inserito nella bolletta elettrica a partire dal 2024.

Molto probabilmente si tornera’ al passato con pagamento tramite modello F24 direttamente all’Agenzia delle entrate.

Esiste un modo legale per non pagarlo?

Per non pagarlo basta non guardare la Rai!

NO!, a dispetto del nome l’imposta non grava sul fatto di vedere i programmi Rai !

SI!, l’imposta grava sulla detenzione della televisione, o meglio un apparecchio in grado di ricevere radioaudizioni .

Per non pagare l’imposta e continuare a guardare i programmi tv, tramite Wi-Fi, bisogna dotarsi di una smart -tv, senza sintonizzatore radio (per intenderci lo spinotto dietro la tv dove si attacca il cavo dell’antenna).

A questo punto basterà inviare il modulo di esonero all’Agenzia delle entrate (L’esenzione va fatta annualmente).