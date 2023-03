Rete Ferroviaria Italiana, la società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS Italiane, sta attualmente lavorando al potenziamento infrastrutturale dell’Apparato Centrale Computerizzato (ACC) presso la stazione di Napoli Centrale. I lavori stanno procedendo come previsto e, per consentire l’operatività dei cantieri, alcuni treni della lunga percorrenza e alcuni treni regionali subiranno delle modifiche e variazioni di percorso. In particolare, dalle ore 22:30 alle ore 08:00 dei giorni 11 e 12 marzo, così come nei giorni 25 e 26 marzo, alcuni treni delle relazioni Torino – Milano – Roma – Napoli, Venezia – Napoli, Brescia – Napoli e alcuni treni regionali delle relazioni Napoli – Salerno – Sapri – Cosenza e Villa Literno – Napoli Centrale subiranno variazioni di percorso. Per garantire la continuità del servizio di viaggio, sarà attivato un servizio di bus sostitutivi.

L’obiettivo principale di questo intervento è quello di potenziare l’ACC della stazione di Napoli Centrale, che rappresenta un importante snodo per il trasporto ferroviario nel Sud Italia. Grazie al potenziamento di questa infrastruttura, si potrà migliorare la capacità di gestione dei treni e garantire maggiore efficienza e puntualità nella circolazione dei treni.

La scelta di attivare un servizio di bus sostitutivi durante i lavori è fatta per garantire la continuità del servizio di viaggio dei passeggeri. Questo servizio permetterà di collegare le stazioni interessate ai luoghi di partenza e di destinazione dei passeggeri in modo efficace e confortevole.