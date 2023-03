L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha annunciato un possibile calo delle bollette della luce e del gas per il periodo aprile-giugno del 2023. Secondo il presidente dell’ARERA, Stefano Besseghini, i tagli sulla bolletta della luce saranno superiori al 20%, mentre il calo sulla bolletta del gas sarà di circa il 10%. Questo calo dovrebbe portare ad un risparmio annuo di circa 408 euro a famiglia rispetto ai prezzi attuali.

Il Codacons ha osservato che un calo del 20% sulla bolletta della luce porterebbe la bolletta media a scendere da 1.434 euro annui a 1.147 euro, con un risparmio di 287 euro a famiglia. Invece, un calo del 10% sulla bolletta del gas farebbe scendere la spesa da 1.210 euro a nucleo a 1.089 euro, con una minore spesa di 121 euro.

Il taglio dei prezzi dovrebbe riguardare soprattutto i consumatori del mercato tutelato. Tuttavia, bisognerà attendere la comunicazione trimestrale di ARERA per conoscere i dettagli sui nuovi prezzi.

La riduzione delle bollette della luce e del gas sarà certamente una buona notizia per le famiglie italiane, che potranno godere di un notevole risparmio economico. Tuttavia, è importante ricordare che il risparmio ottenuto dipenderà anche dall’effettivo consumo di energia. Il risparmio più grande si può ottenere adottando misure di efficienza energetica in casa, come l’utilizzo di elettrodomestici a basso consumo energetico, la scelta di lampade a LED e l’isolamento termico degli ambienti domestici.