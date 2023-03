Il tasso di inflazione a febbraio a Napoli è pari all’8,6%, e i prezzi dei generi alimentari stanno aumentando, portando a un rincaro del 12,7% nel carrello della spesa. Inoltre, gli affitti stanno subendo gli effetti dell’inflazione: a Napoli si registrano aumenti medi di circa 58 euro al mese per un trilocale, che su base annuale ammontano a circa 700 euro. Questi aumenti riguarderanno gli inquilini che hanno l’adeguamento annuale calcolato con l’indice di inflazione di dicembre 2022. Tuttavia, la situazione non è la stessa in ogni zona e può variare notevolmente a seconda della città e delle zone centrali o periferiche.

A Napoli, gli aumenti sono sicuramente inferiori rispetto a Milano, dove gli affitti sono i più cari d’Italia, ma anche rispetto a città come Bologna e Roma. I consumatori si rivolgono al governo per chiedere un intervento che possa tagliare l’IVA sui generi alimentari. Confesercenti, invece, esprime preoccupazione per il potere d’acquisto delle famiglie e la tenuta dei consumi.