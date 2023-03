La scomparsa di Gerardo Morella, un ragazzo di 24 anni originario di Mirabella Eclano, ha scatenato l’allarme tra familiari e amici. Secondo quanto riferito, Gerardo sarebbe scomparso dal primo pomeriggio di ieri, intorno alle 16, dalla località Pozzillo a Passo di Mirabella Eclano. Immediatamente, le forze dell’ordine e le associazioni di volontariato si sono attivate per avviare le ricerche del giovane. L’appello è stato lanciato anche sui social media, con l’invito a tutti di collaborare alle attività di ricerca per aiutare la famiglia e i conoscenti di Gerardo a trovare il ragazzo scomparso.

Finora, purtroppo, le ricerche non hanno dato alcun esito positivo, aumentando il livello di preoccupazione per la sua incolumità. La lunga assenza di Gerardo fa temere il peggio, e la speranza di trovarlo sano e salvo si affievolisce di ora in ora.

La scomparsa di un giovane ragazzo come Gerardo rappresenta sempre un evento tragico per la comunità locale, che si unisce nella speranza di ritrovarlo il prima possibile. Si auspica che le ricerche possano avere successo e che Gerardo possa essere rintracciato sano e salvo.