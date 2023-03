A Napoli all’improvviso una colonia felina è sparita. A denunciarlo è una donna che si prendeva cura di uno dei gatti e che ha rivolto un appello al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Lo scorso 9 febbraio qualcuno ha fatto sparire un’intera colonia di gatti in Via Filippo Maria Briganti, I traversa. Nonostante sia successo in pieno giorno, come al solito, nessuno ha visto niente e nessuno sa niente… purtroppo insieme a quella colonia è portata via una gattina che accudivo io nel cortile del mio palazzo, dov’è nata, che purtroppo è proprio accanto alla via indicatole, perché purtroppo non potevo portarla a casa come avrei voluto. Una gattina incinta che neanche 20 giorni prima qualcuno ha fatto abortire, ributtandola in strada durante l’allerta meteo di gennaio. L’ho portata dal veterinario, l’ho curata, ma poi qualcuno l’ha portata via di nuovo insieme a tutti gli altri gatti.

Le ipotesi

Forse è in qualche gattile mi hanno detto, ma a me non risponde nessuno, neppure l’Asl mi ha presa in considerazione, per loro è solo una dei tantissimi gatti randagi senza padrone… è vero, era libera ma aveva qualcuno che l’amava da impazzire! Era la mia vita ed ora non mi do pace, perché se è vero che, come disse qualcuno la civiltà di un popolo, si vede da come tratta gli animali, questo popolo è orribile! Vorrei chiederle un aiuto per trovare la mia piccolina, le invio il numero del chip messole all’Asl del Frullone dove l’hanno fatta abortire e sterilizzare, l’unica speranza che mi è rimasta per ritrovarla è lei. Le chiedo scusa per il disturbo e la ringrazio già solo per aver letto le mie parole, il numero di chip della mia piccolina è 380260044916136. Forse a lei qualcuno risponderà…”.

“Ci siamo attivati per ritrovare la gattina e per avere notizie sull’intera colonia. Inoltre chiunque possa aver notizie in merito può contattarci sui nostri canali social. Purtroppo si continua a vivere in una società che ha davvero pochissimo rispetto per gli animali. Le cose devono cambiare.”- ha dichiarato Borrelli.