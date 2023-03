Ieri pomeriggio, a Roccarainola, in provincia di Napoli, i Carabinieri di Nola hanno arrestato per tentato omicidio e porto illegale di armi Luigi Taiuti, un 49enne del posto. Dalle indagini dei militari è emerso che poco prima, all’esterno di un circolo ricreativo, il 49enne – durante una lite con un 52enne gestore della struttura – avrebbe esploso nei suoi confronti 4 colpi di pistola. Il 52enne è rimasto illeso ma un altro uomo, 50enne, sarebbe rimasto ferito alla gamba nel tentativo di sedare la lite. Non ancora chiari i motivi del litigio.I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato sul posto una pistola calibro 7,65 con ulteriori 3 cartucce inserite nel caricatore.

Durante la perquisizione domiciliare sono sequestrate altre 63 cartucce calibro 7,65, 5 grammi di marijuana, 7 coltelli, 6 pugnali, 1 mazza da baseball, 1 machete, 1 katana, 6 dosi di metadone. La vittima è trasferita all’ospedale di Nola dove è tuttora ricoverata, non in pericolo di vita. Taiuti è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.