I Carabinieri della stazione di Sarno hanno arrestato un uomo di 50 anni, M.V., per atti persecutori aggravati. L’uomo era finito lasciato dalla sua ex compagna, ma non aveva accettato la fine della relazione. Domenica scorsa, si è recato nei pressi dell’abitazione della donna, armato di un fucile da caccia. Ha sparato vari colpi di arma da fuoco, intimandole di affacciarsi al balcone e danneggiando un’auto in sosta, prima di fuggire e rendersi irreperibile. I militari hanno attivato le ricerche dell’uomo, e sono riusciti a rintracciarlo nella sala d’attesa dell’ospedale di Sarno la scorsa notte. Inoltre, i militari hanno perquisito un casolare nella disponibilità del 50enne, dove hanno trovato l’arma, un fucile da caccia detenuto illegalmente.

L’uomo è arrestato e portato nel carcere di Salerno, dove attenderà il processo per rispondere delle accuse di atti persecutori aggravati e detenzione illegale di arma da fuoco. Gli atti persecutori rappresentano un crimine grave, e non dovrebbero mai essere tollerati. L’arresto di questo individuo rappresenta un segnale forte che le forze dell’ordine stanno lavorando duramente per proteggere la società e prevenire comportamenti violenti.