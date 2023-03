L’ex vicesindaco di Aversa e Mondragone, Benedetto Zoccola, attualmente consigliere nel comune calabrese di San Luca, è stato vittima di un furto in casa tre settimane fa. Zoccola, che vive sotto scorta da 11 anni per le minacce della camorra, ha raccontato l’episodio attraverso un post su Facebook solo ieri. Nel post, Zoccola ha spiegato che due persone si sono introdotte in casa mentre lui e la moglie, incinta di otto mesi, stavano dormendo. Fortunatamente, sono riusciti a svegliarsi in tempo e a evitare il peggio. Non sono state fornite ulteriori informazioni sull’episodio.

Zoccola vive sotto scorta da oltre un decennio a causa delle sue denunce contro la camorra e il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata. Il fatto che abbia subito un furto in casa è preoccupante, considerando il livello di minaccia che deve affrontare quotidianamente.