Il Comune di Somma Vesuviana sta facendo fronte alla sosta selvaggia e agli abusi edilizi con un’attenta politica di repressione e prevenzione. Grazie all’impegno della Polizia Municipale, sono elevate mille multe fino ad oggi e sono controllati 80 veicoli. Il Sindaco Salvatore Di Sarno si dichiara favorevole alla politica del Comando della Polizia Municipale e sottolinea l’importanza di sensibilizzare la popolazione sulla questione ambientale e sulla sicurezza stradale. L’Assessore alla Mobilità, Mauro Polliere, spiega che la città è attesa dai grandi eventi nazionali e che la Polizia Stradale è pronta a intervenire.

Il Comando della Polizia Municipale ha intensificato le attività di controllo e repressione degli abusi edilizi e degli abbandoni incontrollati di rifiuti urbani. In collaborazione con l’ASL Veterinaria, è pubblicata una gara europea per la gestione dei parcheggi e l’espletamento di gare inerenti alla pulizia delle strade. Inoltre, sono stati attivati servizi di carri-gru per il prelievo dei veicoli e per la definizione delle procedure di gara sia per la Ztl al Borgo che per l’installazione dell’autovelox sulla S.S. 268.

Il Comandante della Polizia Municipale, Ciro Bruno, spiega che la città ha bisogno di un maggior numero di unità operative, considerando che oggi ne sono presenti solo 17 su un totale di 51 previste dalla pianta organica. Nonostante ciò, l’impegno del Comune di Somma Vesuviana nell’attuare politiche di repressione e prevenzione è costante, e si spera che le campagne di educazione stradale ed ambientale possano portare i risultati desiderati.