Una notizia di grande sollievo arriva dalla provincia di Avellino, dove Gerardo Morella, il giovane di Mirabella Eclano scomparso dal primo pomeriggio di ieri. Lo hanno ritrovato in buone condizioni dai carabinieri di Frigento. Il giovane era in un bosco nel territorio del comune di Sturno, dopo una lunga e intensa ricerca a cui hanno partecipato i carabinieri, i vigili del fuoco e numerosi volontari.

La notizia del ritrovamento ha generato un grande sospiro di sollievo tra i familiari e gli amici del giovane, che da ieri erano in preda all’apprensione. Gerardo Morella è accompagnato alla Stazione dell’Arma, dove sono in corso gli accertamenti per capire i motivi del suo allontanamento dall’abitazione al Passo di Mirabella Eclano.