La comunità di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, ha vissuto momenti di grande apprensione e preoccupazione per la scomparsa di Sara, una ragazza di 13 anni che giovedì scorso era uscita di casa per andare a scuola e non vi aveva più fatto ritorno. La notizia della sua scomparsa aveva scatenato una grande mobilitazione da parte della comunità, con numerosi volontari e le forze dell’ordine che avevano organizzato ricerche serrate per ritrovare la giovane.

Finalmente, dopo diversi giorni di angoscia, arriva la notizia tanto attesa: Sara è stata ritrovata. Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzaro, ha confermato la notizia sul suo profilo Facebook, esprimendo il sollievo di tutta la comunità. Secondo quanto riferito, la giovane sarebbe stata individuata dalla Polizia ferroviaria all’interno della stazione di Grosseto, in Toscana.

Fortunatamente, dalle prime informazioni sembra che Sara stia bene e si stia dirigendo verso la propria famiglia. Il sindaco ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono attivati per le ricerche, dimostrando una grande solidarietà e un forte senso di comunità. In momenti come questi, la collaborazione e il supporto di tutti sono fondamentali per affrontare situazioni difficili come la scomparsa di una persona cara.