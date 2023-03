La tragedia si è consumata a Somma Vesuviana, stasera intorno alle 18 i carabinieri hanno rinvenuto il corpo di una giovane donna in località Santa Maria a Castello. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe Diana Biondi, una studentessa di 27 anni iscritta alla facoltà di Lettere moderne dell’Università Federico II di Napoli, scomparsa da due giorni. Il padre della ragazza aveva presentato una denuncia di sparizione alla polizia la sera del 27 febbraio, quando Diana non era tornata a casa dopo aver lasciato l’appartamento per incontrare degli amici. Da quel momento, le operazioni di ricerca erano messe in atto, ma al momento senza successo.

Purtroppo, il ritrovamento del corpo della giovane donna ha sancito l’esito tragico della vicenda. Secondo i primi accertamenti, sembrerebbe che Diana si sia lanciata nel vuoto per perdere la vita sul colpo. Sono in corso le indagini per stabilire le circostanze esatte della sua morte.

La notizia della scomparsa di Diana aveva suscitato grande preoccupazione tra amici e familiari, che avevano lanciato un appello sui social network per chiedere informazioni sulla sua posizione. La foto della ragazza era stata diffusa su internet, nella speranza di ottenere notizie che potessero aiutare le forze dell’ordine nelle ricerche.

Ora, invece, la comunità locale è scossa dalla tragica notizia della morte di Diana. La giovane donna era molto conosciuta e apprezzata nella zona, e la sua scomparsa aveva colpito profondamente tutti coloro che la conoscevano.