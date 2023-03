I Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana (Napoli) sono intervenuti nella tarda serata di ieri in via Fossa dei Leoni per un incendio che ha interessato la saracinesca di un negozio di abbigliamento. La proprietaria dell’attività, una 40enne incensurata del posto, si è trovata di fronte alle fiamme che sono poi spente dai vigili del fuoco. L’incendio ha causato danni all’ingresso del negozio di abbigliamento, e non si esclude l’ipotesi dolosa. Attualmente, i Carabinieri stanno indagando per chiarire l’origine e la matrice dell’incendio.

L’evento ha causato un forte spavento tra i residenti della zona, che hanno assistito all’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Sono molti i curiosi che si sono avvicinati per cercare di capire cosa stesse accadendo, ma gli agenti hanno subito delimitato la zona per garantire la sicurezza dei presenti.