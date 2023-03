A Somma Vesuviana si è verificato un episodio che ha fatto rabbrididire i presenti in stazione Circumvesuviana. Un giovane di soli 20 anni, che era denunciato come scomparso, aveva manifestato l’intenzione di lanciarsi sotto un treno. I Carabinieri sono intervenuti prontamente per evitare che il giovane si facesse del male. L’episodio si è verificato ieri in una giornata come tante altre, in cui il traffico ferroviario proseguiva regolarmente. Tuttavia, il giovane si è avvicinato ai binari e ha iniziato a camminare in maniera confusa e disorientata, senza prestare attenzione ai treni che transitavano in quel momento.

I presenti in stazione hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, i quali hanno fatto interrompere il traffico ferroviario per poter individuare il giovane e prevenirne il gesto autolesionistico. I Carabinieri, dopo aver scansionato attentamente l’area, sono riusciti a individuare il giovane e a fermarlo prima che potesse compiere l’atto estremo. Il giovane, in stato confusionale, è accompagnato dai Carabinieri dai suoi genitori. L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i presenti in stazione, ma ha dimostrato l’efficacia e l’importanza dell’intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.