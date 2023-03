Il gruppo Solitek, leader in Lituania nella produzione di pannelli fotovoltaici, ha annunciato di avere intenzione di realizzare un importante investimento a Benevento. Il progetto, che sarà presentato a metà aprile insieme ai vertici aziendali, prevede la costruzione di un opificio industriale a Ponte Valentino per la produzione di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo. Secondo le dichiarazioni del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e del presidente dell’Asi sannita, Luigi Barone, l’investimento avrà un’importante ricaduta occupazionale sul territorio, con la previsione di oltre 300 assunzioni a regime. Il piano industriale è inoltre citato come esempio di grande collaborazione tra Italia e Lituania durante un recente incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso e il ministro dell’Economia e Innovazione lituana Armonaité.

L’annuncio dell’investimento da parte del gruppo Solitek è senza dubbio una notizia positiva per l’economia di Benevento e della regione circostante. L’industria dei pannelli fotovoltaici e delle batterie di accumulo è in forte espansione a livello globale, in quanto sempre più paesi si stanno impegnando a ridurre le emissioni di gas serra e ad adottare fonti energetiche rinnovabili.

L’investimento del gruppo Solitek rappresenta quindi un’opportunità per il territorio di sviluppare una nuova filiera produttiva, creando occupazione e generando nuove opportunità per le imprese locali. Inoltre, la collaborazione tra Italia e Lituania dimostra come sia possibile sfruttare le sinergie tra paesi diversi per creare valore e promuovere lo sviluppo sostenibile.