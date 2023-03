Nel tardo pomeriggio di ieri, una forte raffica di vento ha causato il distacco di una lastra di vetro dagli affacci di un appartamento adibito a studio medico, situato al civico 4 di via Torretta nel centro di Salerno. La lastra di vetro è precipitata sull’area pedonale del capoluogo, ferendo una donna che si trovava nei pressi dell’ingresso di un noto bar della zona. La donna è rimasta colpita al volto dal vetro caduto da uno dei piani più alti dello stabile, riportando diverse ferite e una forte paura. Immediatamente, sono intervenuti i volontari del 118 per prestare le prime cure alla malcapitata, mentre i vigili urbani si sono recati presso l’appartamento da cui il vetro si è staccato per effettuare i rilievi del caso.

La situazione meteo improvvisa ha sorpreso la città di Salerno, portando con sé una forte raffica di vento che ha causato il distacco della lastra di vetro. Nonostante la tragica vicenda, fortunatamente la donna ha riportato solo ferite e nulla di grave.

La vicenda ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente durante le giornate più ventose, e alle eventuali criticità delle strutture e degli edifici in cui viviamo o lavoriamo. È necessario che le autorità competenti svolgano controlli periodici sugli immobili per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali incidenti.