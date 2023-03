Si lancia dalla finestra della casa di riposo di Cava de’ Tirreni dove era ospite. La vittima è una donna di 65 anni che ha perso la vita ieri mattina. Ad accorgersi del corpo a terra un uomo di passaggio che ha subito avvisato il 118 ed il personale della struttura. Sono cominciate le prima manovre rianimative, poi la corso all’ospedale Ruggi di Salerno dove purtroppo la donna si è spenta poco dopo a causa delle ferite riportate.

Ancora un caso di gesto estremo, dunque, in Campania. Ci sono molte ragioni per cui una persona può decidere di mettere fine alla propria vita. La depressione, l’isolamento sociale, la malattia e la perdita di una persona cara possono essere solo alcune delle cause. È importante riconoscere questi problemi e fornire il supporto adeguato alle persone che ne soffrono.

Inoltre, è essenziale che le case di riposo e le strutture di cura per gli anziani forniscano un ambiente sicuro e accogliente. Ci sono molte cose che possono essere fatte per migliorare la qualità della vita degli anziani, come fornire attività di socializzazione, servizi medici adeguati e supporto psicologico. È anche importante che il personale sia adeguatamente formato e sensibilizzato alle questioni relative alla salute mentale e al benessere degli anziani.