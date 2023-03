M.G. e C.M. arrestati a Fuorigrotta. I due nascondevano un chilo di cocaina in casa, insieme a una somma di 50mila euro in contanti sotto al letto. Quando i carabinieri hanno bussato alla loro porta, i due si sono resi conto di non avere abbastanza tempo per nascondere la droga e il denaro, e hanno deciso di tentare la fuga attraverso la finestra. Tuttavia, i carabinieri erano già posizionati in ogni angolo della palazzina e hanno facilmente catturato i due criminali, oltre all’involucro contenente la cocaina che M.G. ha lanciato dalla finestra. Purtroppo, durante la fuga, uno dei due si è rotto un braccio e ha subito un trauma cranico, e dopo essere portato in ospedale è finito arrestato insieme a C.M.

L’arresto di M.G. e C.M. è un esempio della determinazione e della professionalità delle forze dell’ordine, che hanno previsto ogni mossa dei criminali e hanno evitato che la cocaina fosse immessa sul mercato, impedendo così la diffusione di una sostanza altamente pericolosa. L’episodio ci ricorda inoltre l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e la popolazione, che può contribuire a segnalare situazioni sospette e ad aiutare le autorità a prevenire e contrastare il crimine. La droga rappresenta infatti un grave problema per la società, sia per le conseguenze sulla salute dei consumatori che per l’impatto economico e sociale delle attività illegali che le sostanze stupefacenti spesso finanziano.