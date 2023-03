Il Nas di Napoli ha disposto la sospensione delle attività di una pasticceria della città a causa della mancanza di servizi igienici e spogliatoi per i dipendenti. Questo intervento è avvenuto dopo un secondo controllo dei militari del Nucleo, che avevano già riscontrato in precedenza delle inadeguatezze strutturali nella struttura. La sospensione delle attività è inevitabile, vista la mancanza di elementi fondamentali per garantire la salute e l’igiene sia dei dipendenti che dei clienti. Inoltre, il Nas ha anche segnalato il titolare della pasticceria all’autorità sanitaria per le inadempienze riscontrate.

La mancanza di igiene e le carenze strutturali sono un problema molto serio in qualsiasi attività commerciale che gestisca cibo. Non solo possono causare gravi rischi per la salute dei consumatori, ma anche per quella dei dipendenti che lavorano nella struttura.